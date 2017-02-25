Интернет-мошенники продолжают обманывать жителей Заполярья

Елена Ястребова.



Интернет-мошенники не дремлют. Жители Заполярья продолжают отдавать свои деньги неизвестным. Так, мурманчанин в сети Интернет нашел объявление о продаже фотоаппарата. Цена и характеристики техники его устроили. Молодой человек связался с продавцом. Тот пояснил ему, что необходимо внести предоплату путем банковского перевода. После перевода денег северянин пытался связаться с продавцов, но безуспешно. Телефон оказался заблокированным. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.