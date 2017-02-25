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25.02.2017 12:00

В мурманской "Кировке" пройдет областной военно-патриотический турнир "Кадетские игры"

Сегодня в 13.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет областной военно-патриотический турнир «Кадетские игры».

Учащиеся средних общеобразовательных школ и кадетских корпусов из городов Мурманск, Североморск, Гаджиево, Кировск и ЗАТО Видяево будут состязаться в интеллектуальном, спортивном и творческом конкурсах.
В этом году тема конкурса – «Герои Морских сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Команды примут участие в конкурсе строевой подготовки «Хорош в строю - силен в бою», во время которого будет необходимо выполнить элементы строевой подготовки согласно строевому уставу Вооруженных Сил России.
Участники турнира подготовят выпуск боевого листка, посвященного героям сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Членам жюри и зрителям будут продемонстрированы литературно-музыкальные композиции военно-патриотической направленности, посвященные героическим подвигам на море в конкурсе «Великие сражения на море».
Кроме того, программа турнира состоит из интеллектуальных, спортивных и творческих состязаний. Победители получат кубки и дипломы за I, II и III места. Участники конкурса будут награждены дипломами и памятными сувенирами.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/
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