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24.02.2017 12:00

В Ковдоре женщина привлечена к административной ответственности за оскорбления в сети Интернет

По постановлению прокурора Ковдорского района мировым судом Ковдорского судебного участка жительница Ковдора привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.

Проверка показала, что одна из жительниц города, испытывая неприязненные отношения к другой женщине, разместила в сети Интернет на странице социальной сети «Вконтакте» в группе «Анонимная палата Ковдор» текст, в котором содержались слова, адресованные ей в неприличной грубой форме, которые являлись оскорбительными, унижающими честь и достоинство.
Виновной назначен административный штраф в размере 3 000 руб.
Кроме того, за оскорбления лиц, как выраженных в СМС - сообщениях, так и высказанных лично по постановлениям прокуратуры района мировым судом Ковдорского судебного участка в феврале 2017 года привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ еще 2 лица. Виновным лицам назначен административный штраф в размере 1 000 руб. каждому.

Прокуратура Мурманской области
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