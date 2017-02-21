"Сложности перехода". Мурманская область принимает участие во всероссийской социальной кампании

Елена Ямаш.

В России продолжается социальная компания "Сложности перехода", в рамках которой по всей стране проходят мероприятия, напоминающие водителям и пешеходам о взаимовежливости. В Мурманской области в рамках этой кампании также проводятся различные акции и встречи со школьниками и воспитанниками детских садов.

Так, в Мончегорске инспекторы ГИБДД подготовили для первоклассников сказку-игру "Аленушка и братец Иванушка в стране дорожных знаков". Формат сказки-игры позволил не только напомнить ребятам о Правилах дорожного движения, но и развить их творческие способности – ребята сами принимали участие в постановке, пели песни, танцевали, разгадывали ребусы.

В Кандалакше к сотрудникам Госавтоинспекции присоединились представители общественной организации "Сила движения" и зеленоборской библиотеки. Совместно с дорожными полицейскими они подготовили профилактическое мероприятие "Маленький пешеход".







