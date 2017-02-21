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21.02.2017 12:35

"Сложности перехода". Мурманская область принимает участие во всероссийской социальной кампании

Елена Ямаш.

В России продолжается социальная компания "Сложности перехода", в рамках которой по всей стране проходят мероприятия, напоминающие водителям и пешеходам о взаимовежливости. В Мурманской области в рамках этой кампании также проводятся различные акции и встречи со школьниками и воспитанниками детских садов.
Так, в Мончегорске инспекторы ГИБДД подготовили для первоклассников сказку-игру "Аленушка и братец Иванушка в стране дорожных знаков". Формат сказки-игры позволил не только напомнить ребятам о Правилах дорожного движения, но и развить их творческие способности – ребята сами принимали участие в постановке, пели песни, танцевали, разгадывали ребусы.
В Кандалакше к сотрудникам Госавтоинспекции присоединились представители общественной организации "Сила движения" и зеленоборской библиотеки. Совместно с дорожными полицейскими они подготовили профилактическое мероприятие "Маленький пешеход".
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