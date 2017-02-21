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21.02.2017 10:26

Мурманская таможня подвела экономические итоги года

Анастасия Русинова.

4, 7 миллиардов рублей перечислила Мурманская таможня в доходную часть федерального бюджета. Это экономические итоги года, которые подвели в ведомстве. Содействие внешней торговле, снижение административных барьеров и сокращение сроков совершения операций на границе - основные направления, по которым работали таможенники в 2016-м. Также акцент был сделан на расширение сферы использования информационных технологий. В этот период на таможне зарегистрировано и оформлено 5873 таможенных деклараций. Важно отметить, что 424 из них прошли регистрацию в автоматическом режиме, для сравнения - годом ранее таких было всего 12. Максимальная эффективность и скорость оформления всех процедур остаются важными направлениями работы таможенников и сегодня.

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