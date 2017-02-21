Внимание! Предупредительный спуск лавин

22 февраля 2017 года в период с 10.00 до 20.00 часов планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров (предупредительный спуск лавин) путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах №№ 48-а – 48-в (охраняемая территория карьера «Центральный» Восточного рудника АО «Апатит»).

С целью обеспечения личной безопасности категорически запрещено нахождение в опасной зоне проведения работ!

Единая дежурно-диспетчерская служба города Кировска

телефон 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).

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