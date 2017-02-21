Студенты приняли участие в квесте по истории Великой Отечественной войны

17 февраля 2017 года при поддержке Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Мурманском государственном техническом университете прошёл квест "1941. Заполярье".

Участники квеста приняли на себя роль боевых спецгрупп и постарались сорвать планы гитлеровского командования по захвату северного направления.

Победу одержала команда "ПартизанЕ". Второе место заняла команда "Восхождение". Третье место досталось команде "Телепузики ЕТИ".

Все победители и участники были награждены дипломами!

Пресс-служба МГТУ