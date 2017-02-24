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24.02.2017 11:00

В Мурманске пройдут торжественные мероприятия

Елена Ястребова.


Мурманская "Кировка" приглашает северян на областной детско-юношеский конкурс авторской песни "Маленький фонарщик".
Более 70 исполнителей авторской песни из городов Мурманской области и России примут участие в конкурсе. На сцене они покажут все свое мастерство — исполнять песни о природе, покажут технику владения инструментом, сценическую культуру. Также гости конкурса посетят атомный ледокол "Ленин", где выступать с благотворительным концертом.
Вечером в 19.00 на турбазе "Ирвас" состоится открытие областного детско-юношеского конкурса авторской песни "Маленький фонарщик", концерт членов жюри и гостей конкурса, а 25 февраля в 15.00 – конкурсные прослушивания.
Ну, а 26 февраля северян приглашают на гала-концерт, который состоится в 14.00 в Фестивальном зале областного ДК им. С.М. Кирова.
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