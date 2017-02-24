В Мурманске пройдут торжественные мероприятия

Елена Ястребова.



Мурманская "Кировка" приглашает северян на областной детско-юношеский конкурс авторской песни "Маленький фонарщик".

Более 70 исполнителей авторской песни из городов Мурманской области и России примут участие в конкурсе. На сцене они покажут все свое мастерство — исполнять песни о природе, покажут технику владения инструментом, сценическую культуру. Также гости конкурса посетят атомный ледокол "Ленин", где выступать с благотворительным концертом.

Вечером в 19.00 на турбазе "Ирвас" состоится открытие областного детско-юношеского конкурса авторской песни "Маленький фонарщик", концерт членов жюри и гостей конкурса, а 25 февраля в 15.00 – конкурсные прослушивания.

Ну, а 26 февраля северян приглашают на гала-концерт, который состоится в 14.00 в Фестивальном зале областного ДК им. С.М. Кирова.