Дорожные полицейские подвели итоги очередного рейда по проверке нетрезвых водителей

Елена Ямаш.

Накануне в областном центре в районе Росляково на улице Молодежная инспекторы ОБ ДПС УГИБДД УМВД России по Мурманской области перекрыли движение в обоих направлениях и провели тотальную проверку водителей на состояние опьянения. Мероприятие, которое получило название "Бутылочка" из-за перекрытой и зауженной проезжей части, проводилось в течение часа. Столь масштабная проверка водителей в Мурманске проходила в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель".

Сотрудники батальона ДПС остановили водителя с признаками опьянения, управлявший автомобилем "ГАЗ 31029". По результатам освидетельствования прибор показал содержание алкоголя в крови мужчины 0.679 мг/л.

Сотрудники ОБ ДПС УГИБДД обращают внимание, что данные мероприятия планируются к проведению во всех округах города в рамках операции "Нетрезвый водитель".







