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23.02.2017 14:00

В г. Мончегорске возбуждено уголовное дело по факту кражи местным жителем денежных средств

Прокуратурой г. Мончегорска признано законным постановление органа дознания о возбуждении уголовного дела по факту кражи местным жителем денежных средств.

Следствием установлено, что 07.02.2017 местный житель, находясь в квартире по ул. Строительная в г. Мончегорске, тайно, путем свободного доступа совершил хищение денежных средств в сумме 6000 рублей, принадлежащих хозяйке квартиры.
В настоящее время виновное лицо задержано. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление причин и условий совершения преступления.
Ход расследования уголовного дела под надзором прокуратуры.

Прокуратура Мурманской области
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