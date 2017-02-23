Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
23.02.2017 11:00

В Мурманске пройдут народные гуляния, посвященные празднику Масленицы

23 и 26 февраля в Мурманске пройдут народные гуляния, посвященные  празднику Масленицы. 

23 февраля в 13 часов на площади перед гостинично-деловым центром «Арктика» начнется праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Всех гостей ждут показательные выступления бригады морской пехоты, концертная программа от ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и оркестра штаба Северного флота.

В 15 часов на той же площадке стартует концертно-игровая программа с участием лучших творческих коллективов города. Спортивные состязания, веселые конкурсы, танцевальные и вокальные номера обеспечат отличное настроение мурманчанам и гостям областного центра.

26 февраля в 14 часов широкая Масленица развернется на трех площадках:

– в районе дома №101 по пр. Кольскому;

–  в зоне отдыха на Семеновском озере;

– на площади перед зданием ДК «Судоремонтник» (жилрайон Росляково). 

В программе –  игры, конкурсы,  призы и, конечно же, вкусные блины.

Администрация г. Мурманска
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.48
Евро = 60.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.