23 и 26 февраля в Мурманске пройдут народные гуляния, посвященные празднику Масленицы.

23 февраля в 13 часов на площади перед гостинично-деловым центром «Арктика» начнется праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Всех гостей ждут показательные выступления бригады морской пехоты, концертная программа от ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и оркестра штаба Северного флота.

В 15 часов на той же площадке стартует концертно-игровая программа с участием лучших творческих коллективов города. Спортивные состязания, веселые конкурсы, танцевальные и вокальные номера обеспечат отличное настроение мурманчанам и гостям областного центра.

26 февраля в 14 часов широкая Масленица развернется на трех площадках:

– в районе дома №101 по пр. Кольскому;

– в зоне отдыха на Семеновском озере;

– на площади перед зданием ДК «Судоремонтник» (жилрайон Росляково).

В программе – игры, конкурсы, призы и, конечно же, вкусные блины.

Администрация г. Мурманска