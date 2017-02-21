В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 20 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 22 ФЕВРАЛЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 164, 176 (КОРП. 1), ХАЛТУРИНА, 3

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 15.00 бульвар Театральный, 3, 7, 8, 9, 11

ул. Книповича, 4, 6

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Бабикова, 14, 15

ул. Гагарина, 25

ул. Карла Либкнехта, 27

пр. Капитана Тарана, 19, 20

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

01.00 – 06.00 ул. Мира, 8, 10

ул. Старостина, 71

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска