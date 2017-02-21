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21.02.2017 08:50

Целевое направление выпускников в крупнейшие медицинские вузы страны. В Мурманской клинической больнице скорой медицинской помощи для школьников прошла познавательная встреча

Любовь Дубова.

В больницу - на экскурсию. Познавательная встреча для школьников - в Мурманской клинической больнице скорой медицинской помощи. Тема - целевое направление выпускников в крупнейшие медицинские вузы страны. У регионального минздрава - договор с шестью. Большинство - в Санкт-Петербурге. Главное условие - вернуться работать на Кольский Север. На протяжении всей учебы доплата к стипендии - 3000 рублей в месяц. В 2017 году на эти цели в бюджете области заложено больше шести миллионов. От претендентов средний бал не ниже 4-х и желание получить профессию врача. Гости стационара - из пятой мурманской школы. Где уже на протяжении 27 лет старшеклассники получают профильное образование.
Директор школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Эти ребята все мотивированы, и поэтому у них всегда очень высокий результат, и поступления, и возвращения в область. За эти 27 лет наших выпускников, окончивших медвузы, вернулось порядка 200 человек вернулось только в Мурманскую область".
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