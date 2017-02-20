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20.02.2017 19:10

Работа рука об руку. Делегация Финского института окружающей среды сегодня посетила ММБИ

Илья Комлев.

Морские биологи из Мурманска и Хельсинки возобновляют сотрудничество. Делегация Финского института окружающей среды сегодня посетила ММБИ. Интерес исследователей из Суоми - совместные проекты по пространственному планированию - создание стратегии использования акватории, при которой разные виды хозяйственной деятельности не мешают друг другу. Опыт совместной работы в этом направлении с россиянами у финнов уже есть. Но пока только на Балтике.
Начальник отдела морского пространственного планирования Института окружающей среды Финляндии Кирси Костомо: "У нас уже идут много лет проекты на Балтийском море, где мы развиваем морское пространственное планирование. Оно включает в себя многие отрасли. И сейчас мы хотели бы познакомиться с институтом в Мурманске. И концепцию этих проектов предложить для арктических регионов".
Знакомство с коллегами из Мурманского морского биологического института у финских исследователей повторное. В 90-х ученые двух стран выполнили много совместных работ. Одно время проектов с финнами было даже больше, чем с норвежцами, с которыми нас объединяет общее море. Позже из-за реорганизации исследовательских организаций в Суоми контакты стали редкостью.
Первый заместитель директора ММБИ по науке Павел Макаревич: "Мы работали и по Печерскому морю. Они работали на нашем корабле. Потом у нас большая работа с финскими партнерами была по Обской губе, по Ямалу. Довольно активно. И вот на какой-то период работы с финскими партнерами были больше, чем с норвежскими".
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