Работа рука об руку. Делегация Финского института окружающей среды сегодня посетила ММБИ

Илья Комлев.

Морские биологи из Мурманска и Хельсинки возобновляют сотрудничество. Делегация Финского института окружающей среды сегодня посетила ММБИ. Интерес исследователей из Суоми - совместные проекты по пространственному планированию - создание стратегии использования акватории, при которой разные виды хозяйственной деятельности не мешают друг другу. Опыт совместной работы в этом направлении с россиянами у финнов уже есть. Но пока только на Балтике.

Начальник отдела морского пространственного планирования Института окружающей среды Финляндии Кирси Костомо: "У нас уже идут много лет проекты на Балтийском море, где мы развиваем морское пространственное планирование. Оно включает в себя многие отрасли. И сейчас мы хотели бы познакомиться с институтом в Мурманске. И концепцию этих проектов предложить для арктических регионов".

Знакомство с коллегами из Мурманского морского биологического института у финских исследователей повторное. В 90-х ученые двух стран выполнили много совместных работ. Одно время проектов с финнами было даже больше, чем с норвежцами, с которыми нас объединяет общее море. Позже из-за реорганизации исследовательских организаций в Суоми контакты стали редкостью.

Первый заместитель директора ММБИ по науке Павел Макаревич: "Мы работали и по Печерскому морю. Они работали на нашем корабле. Потом у нас большая работа с финскими партнерами была по Обской губе, по Ямалу. Довольно активно. И вот на какой-то период работы с финскими партнерами были больше, чем с норвежскими".







