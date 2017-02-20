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20.02.2017 19:00

В оленеводческом кооперативе "Тундра" завершили сезонную заготовительную кампанию

Алексей Елкин.

Успешно и, можно сказать, досрочно - в прошлом году работали до марта. На этот раз выше и производственные показатели. По предварительным оценкам - более 200 тонн оленины. В хозяйстве держат поголовье стада на уровне 20 тысяч особей и традиционно занимаются молочным животноводством. Ежегодный объем федерального и регионального субсидирования по всем направлениям господдержки - порядка 40 миллионов рублей. В эти дни эстафету заготовки мяса у кооператива "Тундра" принимают коллеги из хозяйства "Оленевод". Речь о стадах в районах  Краснощелья и Сосновки. Там заготовка оленины традиционно начинается ближе к весне.
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