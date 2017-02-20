В Североморске полиция приступила к поиску воров, обокравших приют для бездомных животных

Светлана Деменева.

Информацию стражи порядка нашли в Интернете - и приехали к волонтерам собрать сведения. Украденные вещи, конечно, не самые ценные, но для приюта, который живет исключительно на пожертвования - очень важны.

Из соседнего с приютом сарайчика плиту вынесли вместе с продуктами. Здесь волонтеры готовили еду для собак. В тазике сейчас сухой корм - но на нем долго животные не протянут. Они не привыкли к нему - и это дорого.

Волонтер приюта "Надежда" Светлана Ильичева: "Нам без печи вообще никак. Мы так и будем по три тысячи в день выкидывать - нам не выжить".

Новую плиту привезли - но для установки нужно время. Директор приюта подозревает двух бывших сотрудников. Им не смогли поднять зарплату. Пропала и старая ванна, которую приготовили, чтобы летом купать собак.

Директор приюта "Надежда" общества защиты животных "Право на жизнь" Ирина Горкавцева: "Наказали не меня, наказали собак. Мы по крохам собираем, а нам свет отрезали - все, что они делали, за то, что я им платила, они все уничтожили".

Собрать показания приехал участковый. Информацию полицейские сами нашли в Интернете - и сами приехали к волонтерам.

Участковый уполномоченный УМВД России по ЗАТО г. Североморск Артем Недзветский: "Кража, либо хищение имущества, и выяснить обстоятельства, причины - кто мог совершить данный поступок".

Воры все-таки были свои. Чужих людей собаки не подпустили бы - считают волонтеры. Скорее всего- вещи сданы в цветмет. В приюте живут 96 собак. Он образован не так давно. Существует исключительно на пожертвования, которые ищет в соцсетях.

Автоволонтер приюта "Надежда" Юлия Хлупина: "На листовки надо деньги, надо время, надо желание - я думаю, со временем у нас все получится".

Миссия "Надежды" - убрать с улиц бездомных животных и найти им дом. Приюту всегда нужна помощь. В такой ситуации, как сейчас - особенно.







