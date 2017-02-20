Широта русской души. Сегодня россияне начали отмечать один из самых любимых народных праздников - Масленицу

Яков Осетров.

Сегодня россияне начали отмечать один из самых любимых народных праздников - Масленицу. Традиционное угощение - блины - ближайшие дни будут печь на разный лад.

Истоки Масленицы - в древних языческих обычаях славян провожать зиму и встречать весну. Как это делать, подсказывают другие названия праздника - Объедуха и Целовальница. Приветствуются весёлые забавы и дружеские пиры. При этом, на столах непременно должны быть самые вкусные символы солнца - блины. Горячие, ароматные, румяные. Это универсальная еда, ведь пропечённое тесто сочетается с любой начинкой, и блины можно сделать на любой вкус.

Администратор кафе Денис Волдаев: "Обычно мы делаем тонкие средней прожарки. Некоторые любят наоборот - более сырые. Другие - сухие, жареные. С любовью готовить их надо - и тогда получаются вкусные блинчики".

Рецепты блинов зависят только от фантазии, а значит - их выбор безграничен. Также, как и количество поклонников. Тимофей уже 13 лет живет в Норвегии, но на Масленичную неделю его семья обязательно приезжает в родной Мурманск.

Гость из Норвегии Тимофей Постовой: "Для нас это святой праздник, потому что мы русские, и для нас каждый праздник, отмечаемый в России, имеет огромное значение".

Традиции надо передавать с малых лет, и сегодня фольклорный ансамбль "Беломорье" из областного ДК им. Кирова выступил в академическом лицее.

Руководитель фольклорного ансамбля "Беломорье" Людмила Рогатых: "Надо просто бережно относиться к тому, что у нас было, и, я думаю, что праздник частично сохраняется и, может быть, даже обогащается".

В программе масленичные обряды: песни, игры, хороводы... Ребята подарили гостьям домашние блины. Поблагодарили за то, что хорошо провели время и узнали много интересного.

Блиц-опрос: "Песни были хорошие - мне понравились. Делаем пугало и когда приходит воскресенье - последний день Масленицы - мы его ставим на улице около дома и сжигаем".

Сжигать принято не только чучело Зимы, но также обиды и злость, ведь предстоящее воскресение так и называется - Прощёное. Это шанс освободить сердца для добра перед Великим, предпасхальным постом. Праздник продолжается, и во вторник ДК им. Кирова представит новую развлекательную программу.

Методист областного Дворца культуры и народного творчества им. Кирова Александра Хаверева: "Программа будет очень насыщенная, потому что мы будем провожать зиму, встречать весну. Мы обязательно будем изготавливать куклы - Масленичные обереги".

Еще одна традиция Масленицы - ходить друг к другу в гости, устраивать игры на улице. Погода будет благоприятствовать, должно потеплеть до минус 8.

Масленицу отныне можно отмечать каждый день, до конца недели. Учитывая, что в этом году праздник совпадает с длинными выходными в честь 23 февраля, шанс полакомиться вкусными блинчиками и от души отдохнуть есть у каждого.









