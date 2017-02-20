Российский парусный флот - в ожидании пополнения

Алексей Елкин.

Сейчас в его составе барки "Крузенштерн", "Мир" и "Седов", принадлежащие Росморпорту и Росрыболовству. На них проходят практику курсанты, в том числе, военно-морских училищ страны. При этом, своего парусного корабля в составе ВМФ России нет. Его создание предусмотрено кораблестроительной программой государства, утвержденной президентом и рассчитанной до 2050 года. Информация на этот счет опубликована агентством "РИА Новости" со ссылкой на контр-адмирала Александра Карпова, заместителя начальника Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Также отмечена низкая вероятность приобретения парусников устаревших образцов.





