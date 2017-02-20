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20.02.2017 16:40

В Мурманской области в скором времени должен заработать новый электронный сервис ПФР "Выбор формы получения набора социальных услуг"

Андрей Зайцев.

Выбор формы получения набора социальных услуг - такой электронный сервис, который предлагает Пенсионный фонд России, в скором времени должен заработать и в Мурманской области. Это при том, что сегодня большинство услуг (свыше 30), связанных с обслуживанием будущих и настоящих пенсионеров, можно получить через Интернет. Портал Госуслуг, личный кабинет гражданина помогает решать многие вопросы, не выходя их дома. Наиболее востребованными остаются сервисы о пенсионных правах, состоянии лицевого счёта, подачи заявления о назначении пенсии и выбор способа её получения.     
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