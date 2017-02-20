Начался прием заявок на предоставление в 2017 году субсидии из областного бюджета общинам коренных малочисленных народов Севера Мурманской области

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области информирует о начале приема заявок на предоставление в 2017 году субсидии из областного бюджета общинам коренных малочисленных народов Севера Мурманской области.



Субсидии предоставляются в целях развития и поддержки общинных форм хозяйствования и самозанятости коренных малочисленных народов Севера – саамов, проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами.



Для получения субсидии общины представляют в министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области следующие документы:



заявление о предоставлении субсидии (по утвержденной форме)



копию Устава, заверенную печатью и подписью руководителя общины



копию протокола общего собрания об избрании постоянно действующего руководителя общины, заверенную печатью и подписью руководителя



копию протокола решения общего собрания общины о необходимости приобретения конкретного имущества, которое планируется приобрести с использованием субсидии, заверенную печатью и подписью руководителя.



Также необходимо представить список членов общины, заверенный печатью и подписью руководителя, подтверждающий, что лица, относящиеся к числу коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, составляют не менее 75% от общего числа членов данной общины, и копию документа (в случае наличия такового), подтверждающего право пользования территориями или акваториями (договор аренды земельного участка, долгосрочная лицензия на пользование объектами животного мира, договор пользования рыбопромысловым участком), заверенную министерством либо в нотариальном порядке.



Форма заявления о предоставлении субсидии, а также организация деятельности комиссии по выделению и распределению субсидий изложены в постановлении Правительства Мурманской области от 12.04.2012 № 160-ПП «О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета общинам коренных малочисленных народов Севера Мурманской области.



Заявки принимаются в министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области (г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а) до 20 марта 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (выходные – суббота, воскресенье), перерыв с 13.00 до 14.00.



Контактное лицо – консультант Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Юлия Шандарова, тел. (8152) 486-930, 486-929.



/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /