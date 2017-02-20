Мурманская область готова к введению Единой государственной информационной системы социального обеспечения

Анастасия Ярославская.

Все социальные права граждан будут учитываться в единой системе. Постановление о ее развитии на днях подписал премьер Дмитрий Медведев. А сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждали, насколько область готова к интеграции в новую адресную базу и как максимально обеспечить взаимодействие в период ее наполнения. Новый масштабный проект затеян прежде для людей - для большей информированности о том, что и кому положено, но и для чиновников тоже. Данные о социальном обеспечении отдельно взятого гражданина будут как "на ладони". С 1 января 2018 года - в полном объеме.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы, кстати, неоднократно говорили об этом - что такая общая база данных абсолютно необходима для того, чтобы понимать, кто получатель этих льгот, какие еще меры социальной поддержки ему положены и, в конечном счете, как это согласуется с адресностью мер государственной поддержки".

Еще один приоритет - проект по современной городской среде. 20 миллиардов выделено на выстраивание в стране безбарьерной инфраструктуры. 115 миллионов на условии софинансирования подтверждено Мурманской области. Дело общее. От северян ждут инициативы - ей первостепенное значение.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Люди должны определить те объекты или те места, которые с их точки зрения должны быть благоустроены в первую очередь. Сами выбрать приоритеты. Кстати, такие инициативы северяне уже выдвигают. К примеру, недавно в мою почту поступило письмо от жителей Колы, 145 человек подписались. Они просят содействия в реализации уже существующего проекта строительства набережной и обустройства досуговой зоны в районе улицы Поморской".







