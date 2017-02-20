В рамках Года экологии в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке открылась комплексная выставка «Экология: тревоги и надежды»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась презентация комплексной тематической выставки «Экология: тревоги и надежды», которая организована в рамках Года экологии в России.



Собравшихся приветствовал начальник отдела экологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области Валерий Якуш. Он обозначил необходимость разумного сочетания работы промышленных предприятий и охраны окружающей среды.



Специалисты библиотеки представили гостям мероприятия основные разделы экспозиции, обратив особое внимание на творчество участников Международного конкурса детской рукописной книги. На примере «Энциклопедии заповедных мест России и ближнего зарубежья» участники познакомились с новой информационной технологией – дополненной реальностью, которая впервые была использована в библиотеке. В виде эко-квилта на настольной демо-панели посетителям были представлены новые факты об экологических проблемах современности.



Полноправными партнерами выставки стали творческие коллективы дома детского творчества имени А. Бредова. Участницы Театра моды представили дефиле костюмов с украшениями из природного материала. Большой интерес у гостей праздника вызвал также экологический квест «Час на спасение».



Комплексная тематическая выставка будет экспонироваться в течение года.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /