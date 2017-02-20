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20.02.2017 15:20

В рамках Года экологии в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке открылась комплексная выставка «Экология: тревоги и надежды»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась презентация комплексной тематической выставки «Экология: тревоги и надежды», которая организована в рамках Года экологии в России.

Собравшихся приветствовал начальник отдела экологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области Валерий Якуш. Он обозначил необходимость разумного сочетания работы промышленных предприятий и охраны окружающей среды.

Специалисты библиотеки представили гостям мероприятия основные разделы экспозиции, обратив особое внимание на творчество участников Международного конкурса детской рукописной книги. На примере «Энциклопедии заповедных мест России и ближнего зарубежья» участники познакомились с новой информационной технологией – дополненной реальностью, которая впервые была использована в библиотеке. В виде эко-квилта на настольной демо-панели посетителям были представлены новые факты об экологических проблемах современности.

Полноправными партнерами выставки стали творческие коллективы дома детского творчества имени А. Бредова. Участницы Театра моды представили дефиле костюмов с украшениями из природного материала. Большой интерес у гостей праздника вызвал также экологический квест «Час на спасение».

Комплексная тематическая выставка будет экспонироваться в течение года.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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