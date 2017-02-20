Накануне Дня защитника Отечества военнослужащие Северного флота получат жилищные субсидии

21 февраля в главной базе Северного флота – Североморске, командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов свидетельства о предоставлении жилищной субсидии для приобретения (строительства) жилья вручит 10 военнослужащим соединений, кораблей и береговых частей СФ. Церемония состоится во время проведения торжественного собрания, посвящённого Дню защитника Отечества в городском дворце культуры «Строитель». Через несколько дней каждому из военнослужащих на его банковский счёт будет перечислена денежная сумма в размере от 4,2 до 8 млн. рублей.

На Северном флоте жилищная субсидия стала самой популярной формой жилищного обеспечения военнослужащих, имеющих право на предоставление постоянного жилья. Только на первую половину 2017 года для обеспечения военнослужащих Северного флота жилищными субсидиями выделено порядка 1400 млн. рублей. Сегодня на неё претендуют немногим менее 1000 воинов североморцев. В 2016 году субсидию получили 538 человек.

Пресс-служба Северного флота



