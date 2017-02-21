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21.02.2017 10:50

Кольская АЭС: школьники из Полярных Зорь смогут стать участниками весенней серии игр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»

Команда школьников из гимназии №1 города Полярные Зори «ЖМИ» представит свой город на Федеральном этапе Чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта», организованного сетью Информационных центров по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом».
В этом году на региональном этапе в эрудиции состязались 11 команд из города энергетиков и 10 команд из города-героя Мурманска. Формат турнира проходил по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», где команды соревнуются не с «телезрителями», а друг с другом.
25 марта на атомном ледоколе «Ленин» в Мурманске участников федерального этапа ждет онлайн-игра между всеми регионами-участниками. Лидеры Чемпионата смогут принять участие в съемках весенней серии игр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».
Отборочный тур IV Всероссийского синхронного экспериментального чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта» состоялся в информационном центре Кольской АЭС 18 февраля 2017 г.
Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС
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