Кольская АЭС: школьники из Полярных Зорь смогут стать участниками весенней серии игр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»

Команда школьников из гимназии №1 города Полярные Зори «ЖМИ» представит свой город на Федеральном этапе Чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта», организованного сетью Информационных центров по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом».

В этом году на региональном этапе в эрудиции состязались 11 команд из города энергетиков и 10 команд из города-героя Мурманска. Формат турнира проходил по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», где команды соревнуются не с «телезрителями», а друг с другом.

25 марта на атомном ледоколе «Ленин» в Мурманске участников федерального этапа ждет онлайн-игра между всеми регионами-участниками. Лидеры Чемпионата смогут принять участие в съемках весенней серии игр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».

Отборочный тур IV Всероссийского синхронного экспериментального чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта» состоялся в информационном центре Кольской АЭС 18 февраля 2017 г.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС