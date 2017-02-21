Команда Главного управление МЧС России по Мурманской области заняла третье место в играх «КВН в погонах»

В минувшее воскресенье в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялось состязание для весёлых и находчивых сотрудников силовых структур и ведомств «КВН в погонах». Семь команд боролись за звание самых остроумных и находчивых силовиков. В этом году тема конкурса была «Творим, что хотим!». Участники соревновались в трех конкурсах: «приветствие», «разминка» и «озвучка», по условиям которого команды представляли фрагмент любого известного фильма, мультфильма, предложив свой вариант озвучивания.

Выступления команд оценивало авторитетное жюри. Команда «Ой, все» Главного управления МЧС России по Мурманской области была награждена дипломом за третье место по итогам конкурса.

Главное управление МЧС России по Мурманской области