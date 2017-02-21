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21.02.2017 10:20

97 лет назад образовали Государственную комиссию по электрификации России (ГОЭЛРО)

Восстановление народного хозяйства страны, находящейся в сильнейшем экономическом и политическом кризисе, было наиглавнейшей задачей для России в 1920-х годах. Предприятия промышленности скудно обеспечивались электричеством. Поэтому оптимальным решением правительства была разработана программа по электрификации страны. 21 февраля 1920 года была образована Государственная комиссия по электрификации России. В составе комиссии были ученые, технологи, экономисты, статисты, крупнейшие энергетики. Среди них – И.Г. Александров, Г.О. Графтио, А.Г. Коган, К.А. Круг, Б.И. Угримов, М.А. Шателен и другие. Возглавил комиссию Г.М. Кржижановский. К концу 1920 года комиссия проделала огромную работу и подготовила План электрификации РСФСР – том в 650 страниц текста с картами и схемами электрификации районов. Этот План стал первым государственным национальным проектом, который был задуман и реализован в очень короткие сроки, и вывел нашу страну на новые социально-экономические рубежи. План ГОЭЛРО предусматривал строительство в восьми основных экономических районах страны - Северном, Центрально-Промышленном, Южном, Западно-Сибирском, Кавказском, Туркестанском, Приволжском и Уральском – 30 электростанций общей мощностью 1 млн. 750 тысяч киловатт. Среди наиболее известных первенцев российской энергетики были Волховская и Днепровская ГЭС, а также ГРЭС: Штеровская, Каширская, Челябинская, Горьковская, Шатурская и Кизеловская. На осуществление Плана отводилось 10-15 лет. Но к 1935 году вместо 30 запланированных электростанций было построено уже 40. План ГОЭЛРО дал мощный толчок для последующего развития отечественной электроэнергетики. Известный писатель-фантаст Герберт Уэллс, посетив Россию в 1920 году и узнав про планы ее широкой электрификации, счёл их неосуществимыми. Приехав вновь в Россию в 1934 году, он был поражён тем, что план был не просто выполнен, но и перевыполнен по ряду показателей. 

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