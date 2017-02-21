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21.02.2017 10:05

В Мончегорске сотрудники полиции в течение суток раскрыли ограбление

В полицию поступило сообщение от местного жителя 1970 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что малознакомый человек ограбил его в собственной квартире.

На место происшествия в квартиру по пр. Кирова незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что инцидент произошел после совместного распития спиртных напитков. Один из гостей стал угрожать физическим воздействием и открыто похитил все имеющиеся наличные деньги в сумме более 3 тысяч рублей.

Потерпевший смог описать подозреваемого в преступлении. Эксперты сняли отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение суток сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г.Мончегорску установили, что ограбление совершил ранее многократно судимый, в том числе за грабеж, безработный местный житель 1975 года рождения.

Оперативники задержали его и доставили в отдел полиции. Подозреваемый признался в совершении преступления. Похищенные деньги он успел потратить.

По факту следователем полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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