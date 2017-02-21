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21.02.2017 09:35

Фортепьяно, контрабас и ударники. В Мурманской областной филармонии выступили участники российско-американского джазового проекта "Джон Дэвис Трио"

Кирилл Коган.

В областной филармонии выступили участники российско-американского джазового проекта "Джон Дэвис Трио". Музыканты играют в самых известных джаз-клубах мира уже более 3 десятилетий. 17 лет назад, на одном из выступлений в Стамбуле, он познакомился с российским контрабасистом Григорием Зайцевым, тогда и сложился коллектив. 3 участник группы - Игорь Игнатов, барабанщик из Иркутска. В Мурманске джаз-бэнд впервые, вообще же в стране бэнд пробудет всего 3 недели. За это время музыканты планируют дать концерты в 17 городах, дальше выступления за рубежом.
Джазовый контрабасист Григорий Зайцев: "Полка будет существовать, что-то настоящее, живое, пока будут жить на этой планете люди, которые хотят этого, а они будут, по-моему, жить всегда, которым интересны именно настоящие, живые эмоции, звучание. Джаз ведь и представляет живые эмоции, живую музыку".
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