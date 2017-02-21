"Счастливы вместе". В мурманской "Кировке" побывали молодые семьи из областного центра, Североморска, Колы, Полярного и Сафоново

Андрей Зайцев.

В областном Дворце культуры имени Кирова "В гостях у Гименея" побывали молодые семьи из Мурманска, Североморска, Колы, Полярного и Сафоново. Участники конкурса представили на суд жюри визитные карточки своих семей. "Счастливы вместе" - так называется один из этапов. Кроме него супруги так же искали ключи от семейного счастья, выполняли творческие, интеллектуальные и спортивные задания организаторов конкурса. В тот же день программа "Когда сердца живут одной судьбой" определяла лучший клуб по организации работы с молодыми семьями.





