Получить российский и загранпаспорт быстро и без очереди теперь можно в многофункциональных центрах Кировска и Апатитов

Андрей Зайцев.

Также в список новых услуг МФЦ входит и замена водительского удостоверения. Теперь не обязательно обращаться в ГИБДД, всё можно сделать прямо в центре. Главное, с собой принести старые права, медицинскую справку, квитанцию об оплате госпошлины и паспорт - дальше помогут специалисты. При наличии документов здесь сделают и бесплатное фото. Для тех, кто обратился в МФЦ, изменился срок исполнения услуги. В ГАИ оформление прав происходит в течении часа, в центре это займет до 5 дней, но есть и неоспаримые плюсы.

Директор МФЦ г. Апатиты Олег Савшак: "Чем удобнее у нас, тем, что ГИБДД на Промышленной, 12 принимает граждан только 8 часов в неделю, а тут 43 часа в неделю. Возможности стали шире".