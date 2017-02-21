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21.02.2017 09:20

Получить российский и загранпаспорт быстро и без очереди теперь можно в многофункциональных центрах Кировска и Апатитов

Андрей Зайцев.

Также в список новых услуг МФЦ входит и замена водительского удостоверения. Теперь не обязательно обращаться в ГИБДД, всё можно сделать прямо в центре. Главное, с собой принести старые права, медицинскую справку, квитанцию об оплате госпошлины и паспорт - дальше помогут специалисты. При наличии документов здесь сделают и бесплатное фото. Для тех, кто обратился в МФЦ, изменился срок исполнения услуги. В ГАИ оформление прав происходит в течении часа, в центре это займет до 5 дней, но есть и неоспаримые плюсы.
Директор МФЦ г. Апатиты Олег Савшак: "Чем удобнее у нас, тем, что ГИБДД на Промышленной, 12 принимает граждан только 8 часов в неделю, а тут 43 часа в неделю. Возможности стали шире".
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