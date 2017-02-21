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21.02.2017 09:05

Тренинг для негосударственных поставщиков социальных услуг прошел в профильном региональном министерстве

Илья Комлев.

Учили работать с электронным регистром населения. Сегодня сделана ставка на развитие конкуренции. Оказывать социальные услуги и рассчитывать на компенсацию затрат из казны имеют право не только бюджетные учреждения, но также некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Внедренная в регионе электронная база данных - инструмент контроля, отчетности и обязательное условие работы на этом непростом рынке.
Руководитель кандалакшского отделения частного учреждения социального обслуживания "Центр развития семейных форм устройства детей" Оксана Иванова: "Когда уже клиент придет во второй, в пятый раз, открывается эта база и мы уже все видим, все данные - в чем, в каких услугах он нуждается. Заносятся все услуги, которые мы ему оказываем. А потом подается вся эта информация в министерство социального развития на возмещение тех услуг, которые мы оказали".
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