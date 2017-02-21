Кольский клуб краеведов отмечает свой первый юбилей – 5 лет

Елена Дмитриева.

В 2012 году жители древнейшего города нашего края впервые собрались для общения и совместного изучения истории. Это была, что называется, народная инициатива. Кола – исторический центр нашего края, в 2015 году мы отметили её 450-летие. Удивительно, но, несмотря на это, в городе до сих пор не было своего музея или какого-то другого центра изучения истории. Устранить эту несправедливость и решили коляне.

Председатель клуба краеведов "Коляне" Ольга Обнорская: "Вот уже пять лет мы существуем, мы собираем колян, потомственных колян, мы изучаем историю Колы".





