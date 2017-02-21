Конкурентная цена и отличное качество. Заполярная продукция пользуется все большей популярностью

Андрей Зайцев.

Расширение продовольственного ассортимента с брендами местных предприятий остаётся приоритетной задачей в первую очередь для самих производителей. Пельмени и вареники, котлеты и фарши. Полуфабрикаты давно и прочно заняли своё место в наших холодильниках. Экономия времени - одно из главных преимуществ. А когда соотношение цены и качества удовлетворяет потребителя - спрос очень быстро растёт. Региональное правительство на постоянной основе ведёт мониторинг данной сферы деятельности предприятий. Появление новой, собственной продукции на прилавках магазинов области задача непростая, но решаемая.

Заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова: "Что касается местных полуфабрикатов, то на протяжении последних 3-х лет показатели их производства в регионе снижались. Но по итогам 16-го года зарегистрирован существенный рост объёмов производства к уровню 15-го года более чем на 21%".





