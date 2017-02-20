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20.02.2017 17:30

Чтобы получить услуги ПФР не обязательно выходить из дома

На сегодняшний день большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет – не выходя из дома.
Для удобства все электронные услуги и сервисы ПФР объединены в один портал – es.pfrf.ru. Некоторыми из них (например: запись на прием или заказ справок) можно пользоваться свободно, без регистрации. Но для использования основной части сервисов (там, где необходимы персональные данные) нужен доступ в «Личный кабинет гражданина». Это возможно только при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.
В случае ее отсутствия необходимо зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru, а для завершения процедуры регистрации подтвердить учетную запись. Это можно сделать во всех территориальных органах ПФР, МФЦ, филиалах «Ростелеком» и других специализированных центрах обслуживания.
В настоящее время на сайте ПФР в рамках «Личного кабинета гражданина»  реализована 31 услуга по пенсионному и социальному обеспечению. Из них наиболее популярными являются сервисы информирования о сформированных пенсионных правах, о состоянии своего лицевого счета в ПФР, а также услуги подачи заявления о назначении пенсии и выбора способа ее доставки.
Помимо этого через «Личный кабинет» можно: получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах (данным сервисом могут воспользоваться только граждане, которые уже вышли на пенсию, и все категории федеральных льготников); подать заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал  и о распоряжении его средствами, получить информацию об остатке материнского капитала; подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и многое другое.
В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять перечень электронных услуг. Уже запущен новый электронный сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). Пока он действует только в 20 субъектах РФ, а скоро будет доступен и жителям Мурманской области.

/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /
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