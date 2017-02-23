23 февраля – День защитника Отечества

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Уважение к воинской службе и доблести имеет глубокие корни в нашем обществе. На протяжении всей своей тысячелетней истории Россия много раз была вынуждена защищаться от внешней угрозы. В борьбе за свободу и родную землю сложился и закалился национальный характер россиян. Захватчики неизменно терпели поражение, когда на их пути вставал народ-воин, непобедимый в своём единстве и мужестве. Поэтому День защитника Отечества был и остаётся горячо любимым и широко отмечаемым в России праздником.

По сложившейся в нашей стране традиции это «мужской день», поскольку защита родного дома – долг любого мужчины. Но, разумеется, в первую очередь 23 февраля поздравления принимают военнослужащие, причём не только мужчины, но и женщины.

Мурманская область – главный военный форпост России на Севере. Немалую часть населения нашего края составляют военные и ветераны Вооружённых Сил. Кроме того, подавляющее большинство северян-мужчин имеют за спиной срочную службу, а наши ребята-призывники идут служить охотно и, как правило, находятся на хорошем счету у командования.

Дорогие друзья, уважаемые военнослужащие и ветераны, воины запаса и будущие защитники Отечества! Спасибо вам за крепкий мир на нашей земле, за нашу возможность спокойно трудиться, растить детей и строить планы на будущее! Здоровья вам, счастья и чистого неба!

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин



