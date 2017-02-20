В областном центре остановились троллейбусы. Причина - обрыв проводов

Кирилл Коган.



Сегодня в районе улицы Кооперативной областного центра образовался километровый затор. Встал общественный транспорт - троллейбусы. Больше десяти - в обе стороны движения. Причина - обрыв проводов. Линию обесточили, пока аварийная бригада устраняла повреждения. Спустя час движение возобновилось.

Сотрудник АО "Электротранспорт" г. Мурманск Александр Онкин: "Оборвались провода, поднимали их, восстановили движение. Могло произойти из-за всякого, провод пережженный, от всего могло быть, морозы стоят, из-за них, скорее всего".