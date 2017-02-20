Романтик Севера. Фотохудожник, телеоператор Юрий Левин готовится отметить юбилей

Кирилл Коган.

Романтик Севера - так друзья и коллеги называют Юрия Михайловича Левина, известного мурманского фотохудожника и телеоператора. 21 февраля мэтр отметит свой 80-й день рождения. Накануне юбилея - встреча в областной научной библиотеке. В Заполярье Юрий Михайлович приехал в 60-м году. После вуза, молодой сталелитейщик получил распределение на 35-й судоремонтный завод. Не отрываясь от производства, фотографировал, снимал и монтировал фильмы о коллективе предприятия. Спустя 6 лет его пригласили на Мурманскую студию телевидения на должность начальника киноцеха. Проработал 30 лет... На встрече - поздравили коллеги, друзья, от имени губернатора - вручили почетную грамоту.

Заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников: "Левину Юрию Михайловичу, фотохудожнику, члену мурманской общественной организации "Ассоциация творческих союзов", за многолетнюю творческую деятельность, высокий профессионализм и личный вклад в развитие киноискусства Мурманской области, в связи с 80-летием со дня рождения, поздравляем вас Юрий Михайлович".

Юрий Михайлович продолжает активную творческую деятельность. Его работы вошли в известные фотоальбомы: "Я люблю мое Заполярье", "Здесь мой причал", "От моря Баренцево до моря Белого" и "Объяснение в любви".

Фотохудожник, журналист Юрий Михайлович Левин: "Менять ничего бы не хотел -точно. Считаю, что прожил достойную жизнь и сделал достаточно много, хотелось бы побольше, но что успел, то успел. Планов много, не могу сказать, что они все осуществимы, но по жизни ведь как иногда получается, думаешь сложно, невозможно, не успеешь, не сделаешь, а начинаешь - втянулся и получается".