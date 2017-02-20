Вниманию водителей. Ограничение движения в Мурманске

В целях своевременного и качественного проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети Мурманска будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта на следующих участках:

– по ул. Папанина, от ул. Челюскинцев до ул. Карла Маркса, с 20 часов 20 февраля до 8 часов 21 февраля;

– по ул. Пушкинской – с 20 часов 20 февраля до 8 часов 21 февраля;

– по ул. Профсоюзов, от ул. Коминтерна до пр. Ленина, с 8 до 20 часов 21 февраля;

– по ул. Воровского, от ул. Коминтерна до пр. Ленина, с 20 часов 21 февраля до 8 часов 22 февраля;

– по ул. Ленинградской – с 20 часов 21 февраля до 8 часов 22 февраля.

Администрация г. Мурманска