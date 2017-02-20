Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
20.02.2017 17:00

Рособрнадзор подготовил видеоролик об организации ЕГЭ для участников с ОВЗ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила видеоролик, рассказывающий об организации единого государственного экзамена для участников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.

Обучающиеся с ОВЗ имеют право добровольно выбрать, в какой форме они буду проходить государственную итоговую аттестацию – в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Между тем из года в год все больше участников, имеющих проблемы со здоровьем, выбирают не облегченную форму экзамена, а хотят сдавать ЕГЭ. В 2016 году единый госэкзамен сдавали почти 6 тысяч лиц с ОВЗ.
«Рособрнадзор постоянно ведет работу по созданию комфортных условий прохождения итоговой аттестации для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Для многих из них учеба становится хорошим стимулом к жизни, позволяет заполнить ее чем-то интересным, поиском знаний, изучением окружающего мира. Нам важно, чтобы такие ребята чувствовали себя полноправными членами общества и имели такие же возможности учиться и сдавать экзамены, как и их здоровые сверстники», - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Видеоролик рассказывает, какие условия создаются при сдаче ЕГЭ для  лиц с нарушениями зрения, слуха, инвалидов-колясочников и других категорий обучающихся с ОВЗ, какие дополнительные права они имеют, как подать заявление на участие в ЕГЭ, если у выпускника имеются проблемы со здоровьем, как должен быть оборудован экзаменационный пункт и что можно взять с собой на экзамен.
Ознакомиться с видеороликом можно на Youtube-канале Рособрнадзора. 
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.63
Евро = 61.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.