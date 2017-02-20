В преддверии Дня защитника Отечества в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошел час чтения и игры «Из чего же сделаны наши мальчишки…».

Воспитанники реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям познакомились с книжной выставкой «Держава армией крепка», прослушали мелодии популярных песен о российской армии и стихи о защитниках Родины, а также приняли участие познавательных ролевых игр.

/Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих/