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20.02.2017 16:30

В областном центре полицейскими возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью

В полицию Мурманска в вечернее время поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1988 года рождения из квартиры по проспекту Героев-североморцев с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Ранение медицинские работники квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

По месту жительства потерпевшего незамедлительно выдвинулся наряд ППС. Полицейские задержали подозреваемую в причинении ножевого ранения и доставили в отдел полиции. Ранее не судимая безработная жительница областного центра 1983 года рождения призналась, что ударила ножом сожителя в грудь в ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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