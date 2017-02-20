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20.02.2017 16:15

В Мурманске состоялся областной марафон педагогического опыта и идей «Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся областной марафон педагогического опыта и идей «Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми».

В марафоне приняли участие 214 педагогов из Мурманска и Мурманской области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, специалисты центров психолого-педагогической помощи детям, учителя начальных классов, физкультуры и педагоги-организаторы общеобразовательных учреждений.

Участники марафона представили свои практические наработки в организации физкультурных и оздоровительных мероприятий, в реабилитационной и коррекционной работе с детьми, имеющими отклонения в здоровье. Педагоги рассказали о здоровьесберегающих приемах, технологиях и средствах, используемых ими в педагогической практике, а также представили оздоровительно-развивающие программы и проекты, вариативные и нетрадиционные формы проведения физкультурных занятий и формирования у детей культуры здорового образа жизни. 

Специалисты отдела педагогического общения провели консультации, познакомили участников с услугами отдела и библиотеки, а также с информационными ресурсами по теме марафона на выставке «Формирование у детей ценностного отношения к здоровью» и с новой педагогической литературой.

В своих отзывах педагоги отметили, что областной марафон – это великолепная площадка для профессионального общения и обмена опытом.

/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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