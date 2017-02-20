Мурманчане приняли участие в часе интересного сообщения «Мир вокруг нас»

Сотрудники Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих провели увлекательную слайд - экскурсию и часы интересного сообщения «Мир вокруг нас».

Участники мероприятия из Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов и социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов познакомились с необычными животными и растениями, интересными местами, памятниками и зданиями.

/Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих/