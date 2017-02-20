На дорогах области за трое суток 7 человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести.

17 февраля 2017 года примерно в 01 часов 45 минут в Мурманске на проспекте Героев-Североморцев водитель автомобиля «ВАЗ», не имеющий права управления, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением, выехал на втречную полосу дороги, где допустил наезд на препятствие в виде световой опоры. В результате происшествия водитель и пассажир госпитализированы.

17 февраля около 08 часов 55 минут на автоподъезде к Мурманску водитель, управляя автомобилем марки «Хюндай Гетц», не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, и допустил столкновение с автомобилем «Хюндай Солярис» под управлением 42-летней женщины. Пока водитель автомобиля «Хюндай Гетц» выставлял знак аварийной остановки, водитель автомобиля «Тойота Ланд Крусер», проезжавший мимо, не справился с управлением и допустил наезд на вышеуказанного водителя. В результате происшествия водители автомобилей «Хюндай Солярис» и «Хюндай Гетц» обслужены амбулаторно.

17 февраля примерно в 16 часов 30 минут в Мурманске на улице Бондарная водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле». В результате происшествия водитель и пассажир, 5-летняя девочка автомобиля «Шевроле», обслужены амбулаторно.

17 февраля около 22 часов 50 минут на 22 км «Мишуково-Снежногорск» водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», допустил занос автомобиля, что привело к выезду на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ауди А4». В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Приора» госпитализирован.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1216 нарушений Правил дорожного движения.

64 нарушения допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 49 водителей.

Выявлено 27 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 670 нарушений ПДД. 15 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 291 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области