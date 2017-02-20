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20.02.2017 15:30

Передвижная детская библиотека провела литературно-игровой праздник «Армия родная сильна богатырями» для малышей из Оленегорска-2

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провела литературно-игровой праздник «Армия родная сильна богатырями» для малышей детского сада №154 Министерства обороны из Оленегорска-2.

Воспитанники детского сада с удовольствием отгадали загадки о богатырях и богатырских доспехах, приняли участие в мульт-викторине и разнообразных конкурсах и вместе с ведущими станцевали и спели песни о нашей армии. Дошкольники отлично справились с разными заданиями, показали свои умения и знания видов войск, оружия и военных профессий.
В завершение праздника воспитанники детского сада смогли выбрать любимые журналы из фонда библиотеки.

/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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