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20.02.2017 15:15

Команда судебных приставов второй год подряд вторые в областном конкурсе «КВН в погонах»

В минувшее воскресенье команда судебных приставов «Борцы с долгами» традиционно, в шестой раз приняла участие в областном конкурсе «КВН в погонах», который проводится среди сотрудников силовых структур и ведомств, в целях формирования позитивного отношения к силовым структурам и ведомствам, создания условий для поддержки творчества военнослужащих и сотрудников силовых, а также укрепление межведомственных культурных связей. Конкурс состоялся в Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова.

В КВН приняли участие УФСИН по Мурманской области, представители МЧС и министерства обороны. Семь команд боролись за звание самых остроумных и находчивых силовиков. В этом году общая тема конкурса «Творим, что хотим!».
Участники соревновались в трех конкурсах: «приветствие», «разминка» и «озвучка», в котором команды представили свои варианты озвучивания известного фильма или мультфильма.Критерии оценок жюри: артистичность, зрелищность, сценическая культура, уровень исполнительского мастерства, оригинальность и новизна сценических решений.
Наши «Борцы с долгами» шутили легко и искрометно, играли азартно и второй год подряд заняли 2 место. Ребятам не хватило 0,2 балла до победы.
Поздравляем ребят с отличным выступлением и желаем в следующем году одержать очередную победу!

Пресс-служба УФССП Россиипо Мурманской области
 
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