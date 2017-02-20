Чудесный сундучок раскрыл свои секреты для маленьких читателей областной детско-юношеской библиотеки

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошло занятие творческой мастерской под названием «Подарок папе», на котором юные читатели сделали открытки для своих пап и дедушек ко Дню защитника Отечества.

Каждую поделку ребята выполнили в технике объемной аппликации и оригами, используя цветной двухсторонний картон, цветную бумагу, пенопластовые кусочки и клей ПВА, а затем украсили по своему вкусу с помощью пайеток, звездочек и страз. Теперь поделка–открытка, сделанная своими руками, порадует родных юных читателей.

/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/