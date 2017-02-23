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23.02.2017 13:00

В Детской театральной школе пройдут показы спектакля "Гардения"

23 февраля в 16:00, 24 февраля в 18:00 в Детской театральной школе пройдут показы спектакля «Гардения».

Спектакль поставлен по пьесе Э. Хованец «Гардения».
Гардения - современный текст польского драматурга Эльжбеты Хованец, который не так много ставился в России. Четыре истории, четыре женские судьбы, связанные родственными нитями, история одной семьи сквозь двадцатый век. Прабабушка, бабушка, мать и дочь. Все они неотъемлемо связаны с друг другом, но каждая пытается вырваться из этого круга, быть не похожей на свою мать, быть счастливой - не понимая лишь одного: ты не сможешь освободится от своего прошлого, от своих корней, нет смысла бороться с ними. Нужно принять и осознать себя здесь и сейчас. Спектакль родился из творческой лаборатории, которая прошла в мае 2016 года в Детской театральной школе г. Мурманска.
После окончания спектакля «Гардения» пройдёт обсуждение вместе со зрителями и артистами.
Режиссёр-постановщик -Семён Серзин, выпускник ДТШ, закончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, мастерская В. Фильштинского. Поставил спектакли в Петербурге, Москве, Ярославле, Перми, Саратове, Екатеринбурге, Прокопьевске, Озерске. Участник множества театральных лабораторий. Экс-номинант национальной премии "Золотая маска 2015". Участник лонг-листа "Золотой маски 2016". Номинант премии "Прорыв 2014". Главный режиссер Петербургского Этюд-театра с 2013 по 2015 г.
В спектакле заняты педагоги ДТШ: Юрьева Мария, Никитина Виктория, Кузнецова Марина, Михалап Алёна, все они тоже являются выпускниками ДТШ.

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