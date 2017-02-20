В Мончегорске школьники побывали на экскурсии в отделе полиции

В рамках проекта «Школа городских компетенций» на днях в отдел полиции по г. Мончегорску пришли необычные гости – школьники из 9 класса школы № 14. Ребята сами изъявили желание побывать в полиции, так как на выбор им были предложены несколько разных структур.

Перед началом экскурсии краткий инструктаж для гостей провел заместитель начальника отдела – начальник полиции ОМВД по г. Мончегорску Денис Зайцев. Он рассказал школьникам об истории мончегорского отдела внутренних дел и о том, чем занимаются стражи правопорядка в наши дни.

Затем школьники отправились в криминалистическую лабораторию, где под руководством полицейского эксперта провели несколько исследований улик с мест преступления.

Самой интересной частью экскурсии стало знакомство с работой сотрудников патрульно-постовой службы. В классе служебной подготовки заместитель командира взвода ППС Алексей Болоткин рассказал ребятам, чем занимаются сотрудники взвода, рассказал о вооружении полицейских, заступающих на службу в наружные наряды. Ребята подержали в руках пистолет Макарова и примерили каску.

Школьников интересовали требования к кандидатам для поступления на службу в органы внутренних дел. Многие из них уже сейчас планируют получить соответствующее образование, чтобы в дальнейшем надеть полицейскую форму и стать сотрудником органов правопорядка.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по г. Мончегорску)