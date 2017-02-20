В Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Пятьдесят оттенков стиля»

22 февраля в 15.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 2 этаж, коридор) состоится торжественное открытие выставки «Пятьдесят оттенков стиля».

На выставке будет представлена новая коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой: браслеты, брелоки и подвески, выполненные в единственном экземпляре. Основными материалами изделий стали натуральная кожа и поделочные камни, такие как пирит, горный хрусталь.

Выставка работает до 23 марта.

Для справки:

Сабина Кадиева родилась в 1980 году в Ростовской области, а с 1987 года живет в Мурманске. В 1994 году окончила Школу искусств № 2 по классу «Изобразительное искусство», в 2001 году - Мурманский педагогический колледж по специальности «Изобразительное искусство», а в 2006 году - Мурманский государственный педагогический университет по той же специальности.

Работы Сабины Кадиевой неоднократно демонстрировались на выставках в России и заграницей: в 1994, 2009 и 2016 гг. в Мурманском областном художественном музее; в 1996 году в Мурманском областном краеведческом музее; в 2009–2011 гг. на выставке-конкурсе «Ювелирный Олимп» в Санкт-Петербурге и на выставках международного уровня в Швеции и Норвегии в 2006 и 2007 гг.



/Мурманский областной краеведческий музей/